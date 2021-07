LECCO – Ore parecchio impegnative per i Vigili del Fuoco di Lecco, chiamati ad intervenire non solo sul brutto infortunio sul lavoro in Valsassina (qui la cronaca). La serata è iniziata con una missione a Valgreghentino per un pararapendio che sembrava fosse caduto nel bosco in zona San Carlo.

Sul posto una autopompa e la squadra Saf ma dopo un’ora di ricerche l’allarme è rientrato. La persona era atterrata in ‘zona civile’ e si era allontanata ignara dell’attivazione dei soccorsi.

Di prima mattina pompieri nuovamente impegnati, a Galbiate, per aprire un appartamento. La persona lì residente infatti non rispondeva, ma si è risolto tutto senza conseguenze. Identica situazione un’ora dopo, alle 7.30, in zona Rovinata a Lecco.