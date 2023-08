Cara Lecconews

C’è, forse, qualcosa che non quadra nella disponibilità dei parcheggi a Germanedo.

Non parlo di quelli assurdi per il car-sharing in via Roccolo che poi sono occupati perennemente senza controllo da altri.

Ma di quelli pubblici e liberi segnalati e previsti come oneri di urbanizzazione nel nuovo supermercato Lidl aperto sull’area ex Pagani.

Questi parcheggi non sembrano proprio esserci.

Non capisco però come sia possibile in quanto il nuovo supermercato è stato inaugurato in pompa magna il 23 febbraio, ben sei mesi fa.

Capisco che il piano di lottizzazione ha impiegato 20 anni a concretizzarsi in cambio di una sopravvalutata pista ciclopedonale lungo il supermercato, una rotonda propedeutica ad entrarci nel supermercato stesso e appunto un centinaio di parcheggi pubblici.

E proprio di questi parcheggi pubblici se dall’esterno un ampio cartello ne segnala la presenza: “Parcheggio Lidl pubblico” e nondimeno in testa all’ingresso dei parcheggi sotterranei una scritta ne quantifica e differenzia tipologia e numero: “oltre 60 posti auto Lidl gratuiti e 90 posti auto pubblici” ma quando si entra e percorre lo scivolo del tunnel questi non ci sono.

O almeno così sembra.

C’è una stanga dove vi è solo l’indicazione, ovunque, di parcheggio per clienti Lidl con le condizioni d’utilizzo:

– fino a 120 minuti: gratuito;

– oltre i 120 minuti: 10 €/h o frazione;

– smarrimento ticket: 35 €;

– oltre i 2 giorni il veicolo verrà rimosso con costi a carico del proprietario.

Dei 90 pubblici liberi a disposizione non si trova traccia.

Forse sono quelli dietro grata e transenna con telo per lavori non finiti.

Dopo ben sei mesi dall’inaugurazione del supermercato. Boh.

Per giunta il sito istituzionale della Lidl, nella sua comunicazione dell’inaugurazione, ripresa allora dalle testate locali, scriveva oltre alla retorica del marketing che: “l’azienda ha ultimato la costruzione di un parcheggio pubblico di due piani interrati, composto da 160 posti auto”.

Dopo sei mesi dall’inaugurazione del supermercato però tutto questo non sembra esserci.

Alcuni dicono che dovrebbero essere fatti sempre prima i lavori di interesse pubblico e solo poi quelli privati.

Anch’io!

Paolo Trezzi