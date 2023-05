PIANI DEI RESINELLI – Riunione di “fuoco” quella organizzata ai Piani dei Resinelli nel pomeriggio di ieri: in tanti i cittadini, i commercianti, i frequentatori del posto e i proprietari di seconde case che hanno voluto ascoltare ed esprimere il proprio dissenso verso il provvedimento amministrativo messo in atto congiuntamente dal comune di Abbadia, Mandello, Lecco, Ballabio e dalla Comunità Montana Lario Orientale. La nuova gestione dei parcheggi, ad oggi criticata e condannata da ogni angolo del paese, prevede infatti il pagamento della sosta dalle 8 alle 20 nei giorni festivi e prefestivi durante tutto l’anno e tutti i giorni nei periodi compresi fra i 15 giugno e il 15 settembre e fra il 20 dicembre e il 6 gennaio. Il ticket avrà tariffe di 1 euro l’ora fino ad un massimo di 5 euro al giorno con un abbonamento di 50 euro ad anno solare per i lavoratori nelle attività produttive.

A scaldare gli animi dei tanti partecipanti è l’ingiustificata assenza del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e del sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.