MILANO – Finanziati da Regione Lombardia 259 nuovi parchi gioco inclusivi per un valore complessivo di 7,1 milioni di euro. Nel lecchese arriveranno 164.228,08 euro così ripartiti: 17.765,90 euro per il Comune di Bellano, 27mila euro per il Comune di Cremeno, 19.462,18 per il Comune di Mandello del Lario, 30mila per i Comuni di Valgreghentino, Vercurago, e Oggiono.

“Il nostro governo regionale – assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – è fortemente impegnato a favorire l’inclusione, migliorando la qualità di vita e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, offrendo percorsi di attività ludiche e percorsi naturalistici accessibili, strutture semiresidenziali adeguate e servizi in ambito sportivo. Il bando sui parchi gioco si inserisce in questa missione e grazie alle ulteriori risorse stanziate potremo realizzare un numero davvero importante di progetti proposti dalle amministrazioni locali quali parchi giochi inclusivi e percorsi naturalistici inclusivi ma anche migliorare strutture residenziali e servizi di ambito sportivo potenziando i processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive. Saranno nuovi spazi aperti davvero a tutti e beneficio delle nostre comunità”.