PARCHI REGIONALI LECCHESI, DA REGIONE OLTRE 135 MILA EURO PER CIASCUNO

LECCO – “Regione Lombardia ha definito i criteri di riparto per l’assegnazione di contributi regionali destinati agli Enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale delle aree protette.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 4.920.485 euro, ripartita tra gli Enti gestori in base alla dimensione dei parchi. Alla Categoria 3, in cui rientrano anche i parchi della provincia di Lecco, è destinato il 44% dell’importo complessivo, suddiviso in parti uguali tra i beneficiari.

Ogni ente gestore riceverà quindi un contributo pari a 135.313,34 euro. I parchi lecchesi beneficiari sono: Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Regionale del Monte Barro, Parco Regionale della Grigna Settentrionale, Parco Adda Nord (per i comuni ricadenti nella provincia di Lecco).

I progetti dovranno essere realizzati esclusivamente all’interno delle aree protette e potranno riguardare interventi su immobili, opere e impianti, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale e persino l’acquisizione di aree.

“I parchi rappresentano un patrimonio inestimabile, non solo per il loro valore ecologico, ma anche per la capacità di generare benessere e opportunità per i territori. Con questo finanziamento, Regione Lombardia rafforza il ruolo strategico dei parchi lecchesi e lombardi come presidi di tutela ambientale e di valorizzazione delle nostre aree protette” ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza. “Investire nei parchi aiuta a proteggere l’ambiente, a beneficio delle comunità locali e delle future generazioni.”