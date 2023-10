LECCO – Sabato 21 e domenica 22 ottobre il Parco Monte Barro festeggerà l’anniversario dei 40 anni dall’istituzione e i 10 anni di vita dell’ostello che completa il Centro Turistico e Culturale dell’eremo del Monte Barro.

Alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi, del sottosegretario Mauro Piazza e dei consiglieri regionali Gian Mario Fragomeli e Giacomo Zamperini, si celebrerà l’evento con gli amministratori del territorio e i tanti volontari che collaborano con il Parco.

I Parchi lombardi nascono infatti con la legge istitutiva n. 86/83 anche se, nel caso del Parco Monte Barro, la volontà popolare già alla fine degli Anni Sessanta aveva voluto tutelare questo territorio creando il Consorzio per la salvaguardia del Monte Barro confluito poi nel Parco Regionale.

Per l’occasione si terrà anche l’inaugurazione del nuovo ascensore di servizio all’ostello che permetterà, anche da parte di chi ha difficoltà, di raggiungere il piano dell’ostello e del terrazzo panoramico dal piano del ristorante. L’ascensore, finanziato grazie a un bando “Inclusività” del Gal 4 Parchi Lecco Brianza, completa l’azione di apertura verso tutti iniziato con il Parco giochi inclusivo completata in zona piazzale del Cappello degli Alpini, accanto alla baita Alpini.

Per la mattinata, dopo i saluti istituzionali, la parola verrà data direttamente agli attori del successo dell’ostello e del Centro turistico e Culturale: Legambiente Lecco in quanto gestore della struttura dell’ostello e capofila del progetto, la Cooperativa Eliante per quanto riguarda la didattica e il ristorante Eremo di Monte Barro per la parte della ristorazione.