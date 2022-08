LECCO – Prosegue la diffusione dei documentari realizzati dal MEAB, attraverso il canale Youtube del Parco Monte Barro, per far conoscere le culture del territorio nella loro varietà e nella loro complessità anche a distanza, oltre che presso la sede del museo.

Oggi è possibile accedere a questo documentario, realizzato nel 2019 in occasione dell’invito che il museo ha ricevuto in Lucania per Matera Capitale Europea della Cultura. Il film fa parte di una trilogia intitolata “Il cibo di tutti. Etnografie del pane in Lombardia“, insieme a “Pani di famiglia” e a “Pani migranti“, già visibili nella stessa playlist del MEAB – Parco Barro.

Nel film “Pani al museo“ i protagonisti sono due diversi istituti culturali. Nel Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura, affiancato dal Museo del Pane, di Sant’Angelo Lodigiano, è Luigi Mariani, agronomo accademico, a fare da guida sulle scoperte e le attività umane che nel tempo hanno portato al consumo del pane, illustrate secondo una dimensione globale, dal punto di vista storico e geografico. Nel caso del Museo Vallivo “Mario Testorelli” di Valfurva il film parla della produzione e del consumo del pane in una piccola comunità alpina, grazie al lavoro di raccolta e di documentazione che il maestro Testorelli ha lasciato in eredità all’associazione e ai giovani che oggi fanno vivere il museo. Le riprese sono state effettuate a Sant’Angelo Lodigiano e a Sant’Antonio Valfurva nel 2019.