LECCO – Entro Il 31 agosto dovrà essere rinnovata la Convenzione sulle scuole dell’infanzia. Per prima cosa, contrariamente a quanto avvenuto in questi anni, la Commissione dovrà essere affidata a qualcuno di impronta chiaramente laica, anche fuori dal consiglio comunale. In secondo luogo nel testo dovranno essere presenti luoghi e topoi che il testo della legge del 2000 sulle scuole paritarie prevede e che nel testo in vigore sono chiaramente omesse. Mi riferisco a:

status giuridico dei beni (scuole nel senso materiale (chi è per es, l’effettivo proprietario: ente morale opera pia, parrocchia);

il documento o l’atto da cui si deduce il passaggio in gestione;

i nominativi dei rappresentanti degli organi collegiali, che poi dovrebbero cambiare nel corso degli anni;

l’atto di liberatoria o accettazione della singola scuola a favore o a vantaggio della FISM lecchese per la divisione dei numerosi contributi che il Comune dà alla FISM lecchese;

i criteri di ripartizione dei suddetti contributi alle varie scuole nel caso venissero versati alla FISM lecchese .

Chi scrive è poi favorevole a che venga controllato i numero dei disabili che paradossalmente sono in aumento proprio mentre diminuisce il valore in assoluto degli iscritti a qualsiasi scuola.

Che le scuole siano inserite nelle scuole pubbliche (elementari o medie inferiori) che anche loro vedono ormai una contrazione demografica e che sono presenti in tutti i rioni.

Che le sezioni siano formate in presenza di disabili veri e non solo di Bes con numero congruo e adeguati insegnanti di sostegno;

Che la Commissione alla scuola controlli il grado di dispersione scolastica che c’è anche a Lecco e anche nelle scuole d’infanzia, che a onor del vero, supera In Italia, seppur tra i diversi ordini di scuola le 500mila e tenendo conto dell’impegno per le scuole dell’infanzia che dovrebbe esserci nel PNRR .

Che si tenga conto del fatto che mentre era al governo la Lega venne aperta una scuola dell’infanzia statale (gli Aquiloni) e che così più non avvenne.

Che le stesse considerazioni si possono fare anche per la maggioranza delle scuole paritarie della provincia.

Alessandro Magni