PARLAMENTO: MAGNI TRA I PIÙ ATTIVI. SPESSO ASSENTI BRAMBILLA E LUPI

LECCO – C’è anche il senatore lecchese Tino Magni nella lista dei parlamentari più attivi durante questa legislatura. È quanto emerge dai dati pubblicati su OpenParlamento, il servizio di monitoraggio dell’attività del Parlamento curato da Fondazione Openpolis.

Il senatore Magni è stato presente al 94% delle votazioni con 62 voti chiave e 4 disegni di legge presentati come primo firmatario. Un indicatore originale di Openpolis misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Per Magni l’indice di affidabilità parlamentare è dell’82,4%.

Dati diversi e deludenti invece per i due deputati alla Camera del centrodestra, Michela Vittoria Brambilla e Maurizio Lupi, che sono stati spesso assenti perché impegnati in “missione” fuori da Roma. Brambilla è stata presente solo il 15,8% delle volte, mentre Lupi ha fatto un po’ meglio col 22,5%.