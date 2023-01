LECCO – Il progetto ‘Save the Food’, nato ad aprile del 2022, promuove la mostra ‘Parlo come Mangio’, che sarà aperta al pubblico dal 4 al 26 febbraio presso la Torre Viscontea. L’inaugurazione si terrà venerdì 3 febbraio alle 18 in sala conferenze di Palazzo delle Paure con, a seguire, la visita della mostra.

L’evento è l’occasione per affrontare le tematiche del consumo sostenibile, della salvaguardia della qualità alimentare, della convivenza tra esigenze della campagna e della città, della tracciabilità dei prodotti, dello spreco alimentare e dell’educazione di nuove generazioni di consumatori attente al contesto globale in cui si giocano le scelte individuali e collettive.

La mostra si configura come un ‘viaggio attraverso cinque stanze’, che rappresentano simbolicamente il percorso educativo richiesto al visitatore: la stanza della sacralità della Terra, del mercato mondiale, dei prodotti italiani, quella dello spreco alimentare e, infine, quella della convivialità. ‘Parlo come Mangio’ invita tutti a pensare al futuro iniziando ad agire nel quotidiano, essendo consapevoli che le azioni individuali hanno effetti globali. La mostra sarà fruibile dagli studenti delle scuole della città durante la settimana, mentre nel weekend sarà aperta alla cittadinanza.

Inoltre, saranno presenti altri eventi del progetto ‘Save the Food’ durante l’apertura della mostra: sabato 4 febbraio dalle 10 alle 16, in piazza Garibaldi, si terrà il ‘mercato sprecato’ a cura di Legambiente Lecco. Mercoledì 8 febbraio alle 18:30, al Palazzo delle Paure, ci sarà la presentazione alla cittadinanza del progetto ‘Save the Food – rete Lecchese contro lo spreco alimentare’, il lancio del progetto ‘BARRO LO SPRECO’ e la presentazione dell’esperienza cittadina dei City Angels. Infine, venerdì 10 febbraio alle 18, nell’auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco, la conferenza pubblica di approfondimento e confronto rivolta alla cittadinanza, dal titolo ‘Dagli sprechi alimentari alla fame nel mondo’.

