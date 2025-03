PARTE DA OGGIONO L’ESPERIENZA DI “COMUNITÀ DEMOCRATICA”

OGGIONO – Con l’incontro che si è svolto mercoledì sera a Oggiono, ha preso il via anche nel territorio lecchese l’esperienza di ‘Comunità democratica’, inaugurata a Milano lo scorso 18 gennaio. L’appuntamento oggionese è stato ricco in termini di partecipazione e di contenuti, non solo per i contributi portati da Fabio Pizzul e Patrizia Toia, ma anche per i numerosi interventi, che hanno espresso opinioni interessanti a partire da provenienze diverse (oltre a persone già impegnate in ambito politico, anche rappresentative del mondo sindacale e del volontariato e cittadini con il desiderio di esprimere una propria opinione).

“Il contesto odierno, che desta molte preoccupazioni e nel quale la stessa democrazia non può essere più considerata come scontata, richiede il contributo di tutti, non solo degli ‘addetti ai lavori’ – dicono Virginio Brivio e Raffaele Straniero – e ci pare che la partecipazione alla riunione di Oggiono sia andata in questa direzione. Perciò siamo assolutamente soddisfatti di questo incontro, che, come rimarcato più volte ieri sera, non sarà sicuramente il solo ma il primo per il territorio della Provincia di Lecco”.

“È stato ribadito nel corso della serata che ‘Comunità democratica’ intende costituire un luogo di incontro e di pensiero, non certo un contenitore politico o una corrente, dove chi partecipa possa esprimersi in piena libertà, senza alcun tipo di condizionamento, e che ha in animo di muoversi attraverso un’organizzazione agile ma rappresentativa delle diverse zone della Provincia. Ci siamo già dati alcuni temi su cui proseguire questa riflessione: l’Europa, la partecipazione, il futuro dei giovani, il rapporto fra economia e politica. Lo faremo con una cadenza abbastanza regolare a partire dal mese di maggio”, concludono Brivio e Straniero.