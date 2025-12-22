PARTECIPATA LA NOVENA DI NATALE ALL’ORATORIO DI SAN GIOVANNI

LECCO – Dal 15 al 19 dicembre, l’oratorio san Filippo Neri della Comunità pastorale beati Mazzucconi e Monza di Lecco ha ospitato la tradizionale Novena di Natale, quest’anno dedicata al tema “un Natale originale”. Un appuntamento molto partecipato che ha coinvolto adulti, ragazzi e bambini, rafforzando il senso di comunità in preparazione alle festività. Ogni mattina, alle 6.20, la comunità parrocchiale si è ritrovata nel salottone arcobaleno per la celebrazione eucaristica, accompagnata da una breve meditazione sulle letture del giorno. Un momento di raccoglimento e spiritualità vissuto alle prime luci dell’alba, segno di un cammino condiviso verso il natale.

Al termine della messa, spazio alla convivialità con la colazione presso il bar della lega, organizzata dai volontari della parrocchia, che hanno accolto i partecipanti con semplicità e calore.

Particolare attenzione è stata riservata ai più giovani. Alle 7.15 e alle 7.45, i ragazzi delle scuole medie e i bambini delle elementari che frequentano il catechismo hanno preso parte a un percorso pensato appositamente per loro. Attraverso alcune opere d’arte, sono stati accompagnati alla scoperta del mistero del natale, riflettendo sul significato di un Gesù che nasce come un bambino normale e invita ciascuno a essere “originale”, portando nel mondo la propria luce unica.

Dopo il momento di riflessione, i ragazzi hanno condiviso la colazione insieme e, partendo dall’oratorio, sono stati accompagnati a scuola dai don e dai genitori presenti. Un’esperienza accolta con grande entusiasmo, che ha saputo unire fede, educazione e vita quotidiana.

L’iniziativa si è confermata un’occasione preziosa per vivere il natale non solo come ricorrenza, ma come tempo di incontro e condivisione, ricordando che il messaggio cristiano si esprime soprattutto nella semplicità dei gesti di ogni giorno e nella vicinanza reciproca.

In collaborazione con don Francesco Pellegrino