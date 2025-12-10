PARTECIPATO RICORDO A MOGGIO: ADDIO DELL’ALTOPIANO A TOMMY LEDESMA

MOGGIO – Una presenza silenziosa e rispettosa ha accompagnato la commemorazione dedicata a Thomas Diaz Ledesma, perito sul lavoro in Valmalenco, addio che questa sera ha visto la partecipazione di numerosi cittadini. In tanti hanno voluto esserci, stringendosi attorno alla famiglia e agli amici in un momento di dolore che ha unito la comunità.

Attorno a un tavolino con la sua foto e le candele accese, i presenti hanno acceso ciascuno una candela, gesto semplice ma intenso per testimoniare l’affetto che li ha legati a Thomas …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS