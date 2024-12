GALBIATE – Partitella natalizia dei bambini del 2017 della Calcio Lecco 1912 al centro sportivo di Sala al Barro. I piccoli allenati dai mister Maurizio Archetti e Beppe Sala, hanno disputato una gara in amicizia 5vs5. Tutti hanno indossato un cappello rosso di Babbo Natale, naturalmente le maglie erano quella principale della Calcio Lecco con le strisce blucelesti e la seconda bianca. Non sono mancati divertimento e gioia con un bel finale di auguri natalizi recitati in coro.