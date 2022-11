MORTERONE – Le piogge e l’annunciato calo delle temperature stanno accompagnando il nostro territorio nella attesa stagione autunnale. Puntualmente cambiano i colori della natura e i verdi lasciano spazio a tonalità marroni, gialle e rosse. Ne è esempio la galleria fotografica confezionata da un lettore durante una passeggiata in quel di Morterone. Anche se quest’anno i colori non sono, forse, vivaci come siamo abituati ad osservare, l’incanto e il fascino dell’autunno non sono in discussione.