LECCO – Ieri, martedì 25 luglio al Circolo Libero Pensiero di Lecco la Pastasciutta Antifascista, tradizionale appuntamento che si tiene in tutta Italia per ricordare la caduta del regime fascista e il sacrificio dei sette Fratelli Cervi.

Ospite d’eccezione è stato Riccardo Noury, da vent’anni portavoce nazionale di Amnesty International, con cui si è discusso di punti in comune tra la Resistenza storica e le nuove Resistenze (minoranze, lavoratori, discriminazioni di genere). Quindi di come siamo messi in Italia in termini di rispetto dei diritti umani e di diritto alla salute e privatizzazione della sanità pubblica.

Hanno partecipato circa 150 persone in totale, un’altra cinquantina avrebbe voluto prenotare ma la capienza del Circolo Libero Pensiero non lo consentiva. Il servizio cucina ha aperto allee 19:30.

Il menù comprendeva, oltre alla pastasciutta in versione originale (burro e parmigiano), altre due versioni di pasta, panini con salame e formaggio, patatine fritte e anguria.

Infine l’Amaro Partigiano, prodotto dalla Ri-Maflow di Trezzano sul Naviglio, ex fabbrica metalmeccanica ‘recuperatar dai dipendenti dopo il fallimento e trasformata in liquorificio. Le serata si è chiusa con le musiche partigiane dell’Orchestrina Croccante.