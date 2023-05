PASTURO – Daniel Antonioli e Corinna Ghirardi sono i vincitori della 6ª Pasturo Brioschi VK2, prima tappa del neonato circuito only up Vam Vertical Challenge.

170 gli atleti che questa mattina si sono dati appuntamento nel cuore della Valsassina per la scalata al Grignone “tutt d’un fià“, come amano definirla i “local”. Banco di prova, come sempre, una vera e propria sparata in verticale da 7.5km e 1800 di dislivello…