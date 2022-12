PASTURO – Ci sono indagini in corso da parte dei Carabinieri sul rogo che questa mattina in un momento tra le tre e le sei ha distrutto quattro autoveicoli a Baiedo., frazione di Pasturo.

Fonti non ufficiali confermano che l’ipotesi prevalente sulle cause dell’incendio sarebbe quella di un cortocircuito nell’impianto elettrico di una delle auto coinvolte; dai video venuti in possesso della redazione di …

> FOTO E VIDEO SU VALSASSINANEWS