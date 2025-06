PATTI DI COLLABORAZIONE, APPROVATI DUE INTERVENTI A LECCO

LECCO – La giunta comunale di Lecco ha approvato due nuove proposte di collaborazione avanzate da soggetti privati ai sensi del “Regolamento per la collaborazione tra cittadini attivi e l’amministrazione”.

Si tratta della manutenzione di un tratto del sentiero pedonale del Quarin, che collega via Sant’Antonio con la località Neguggio, da parte del signor Bruno Marando, cittadino di Lecco, e della realizzazione di opere di abbellimento di tre rotatorie cittadine in via Marconi, corso Carlo Alberto e Corso Carlo Alberto/viale Valsugana, da parte della Map Srl, società avente un’unità locale in via Caduti Lecchesi a Fossoli.

Così l’assessora alla Cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi: “Ringrazio i cittadini attivi che si stanno proponendo per diversi interventi a favore della comunità.

Lo strumento dei patti di collaborazione è risultato molto attivo in questi mesi: abbiamo ricevuto diverse proposte, di cui molte sono state già approvate e sono ad oggi in corso d’opera o già completate; altre saranno perfezionate nelle prossime settimane.

Questo impegno manifesta il profondo senso di appartenenza alla comunità e di cura del territorio.”