NUOVI PATTI PER LA SICUREZZA URBANA SIGLATI CON QUATTRO COMUNI LECCHESI

LECCO – Stamattina, sotto la presidenza del Prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, una nuova seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato i sindaci dei Comuni di Ballabio, Calolziocorte, Olgiate Molgora e Santa Maria Hoè. Nel corso della riunione sono stati esaminati e positivamente valutati i progetti di videosorveglianza presentati dai quattro Enti per accedere al finanziamento previsto dal Ministero dell’Interno. I progetti, calibrati sulle specificità territoriali, rispondono ai requisiti tecnici necessari per garantire impianti efficienti, integrati e funzionali.

In questa cornice è stata formalizzata la sottoscrizione dei Patti per la Sicurezza Urbana, strumenti di collaborazione strategica tra Forze di Polizia e Polizie Locali “volti a rafforzare la prevenzione e il presidio del territorio, con particolare riferimento al contrasto della microcriminalità, del degrado urbano e dei fenomeni di illegalità diffusa. Gli accordi individuano le aree comunali a maggiore criticità, prevedendo sistemi di sorveglianza avanzati, in particolare con l’installazione di telecamere OCR per il controllo delle targhe in punti di snodo viario”.

I progetti nel dettaglio:

Ballabio : Due nuovi varchi OCR per la lettura targhe e sei telecamere di videosorveglianza in aree sensibili del territorio. Il sistema sarà integrato con l’impianto esistente, ampliando la copertura nei punti strategici e nei luoghi di aggregazione.

Due nuovi varchi OCR per la lettura targhe e sei telecamere di videosorveglianza in aree sensibili del territorio. Il sistema sarà integrato con l’impianto esistente, ampliando la copertura nei punti strategici e nei luoghi di aggregazione. Calolziocorte : Estensione del sistema di sorveglianza lungo circa 3 km, dalla Rotonda Pascolo a via Di Vittorio. Prevista l’installazione di 16 nuove telecamere di videosorveglianza e 2 OCR. Le postazioni saranno collegate alla Polizia Locale tramite una nuova dorsale in fibra ottica, che sostituirà le attuali connessioni radio, migliorando stabilità e capacità trasmissiva.

Estensione del sistema di sorveglianza lungo circa 3 km, dalla Rotonda Pascolo a via Di Vittorio. Prevista l’installazione di 16 nuove telecamere di videosorveglianza e 2 OCR. Le postazioni saranno collegate alla Polizia Locale tramite una nuova dorsale in fibra ottica, che sostituirà le attuali connessioni radio, migliorando stabilità e capacità trasmissiva. Olgiate Molgora : Installazione di un nuovo impianto con 19 telecamere (di cui 12 postazioni di ripresa), suddivise tra OCR per la lettura targhe e telecamere di contesto, per un controllo puntuale degli accessi al territorio comunale.

Installazione di un nuovo impianto con 19 telecamere (di cui 12 postazioni di ripresa), suddivise tra OCR per la lettura targhe e telecamere di contesto, per un controllo puntuale degli accessi al territorio comunale. Santa Maria Hoè : Potenziamento dell’impianto esistente con 10 telecamere fisse e 2 OCR, un nuovo server centrale per la gestione dei flussi video e l’integrazione con la Motorizzazione Civile per la verifica automatica di copertura assicurativa e revisione. Previsto anche l’aggiornamento della capacità di archiviazione del sistema.

Il Prefetto Pomponio ha dichiarato: “La sicurezza urbana si costruisce giorno dopo giorno, anche grazie a soluzioni tecnologiche intelligenti e alla sinergia tra Stato e amministrazioni locali. Non parliamo solo di videosorveglianza, ma di un approccio integrato alla sicurezza: prevenzione, controllo e prossimità ai cittadini. Il Patto è la cornice entro cui far crescere una cultura condivisa della legalità”.