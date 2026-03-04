PAURA A COSTA MASNAGA, AUTO IN FIAMME: SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

COSTA MASNAGA – Paura nel primo pomeriggio di oggi per l’incendio di un’autovettura, divampato intorno alle 14.30 nel territorio di Costa Masnaga. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco con un’autopompa serbatoio (APS), impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Secondo quanto riferito, le due persone che si trovavano a bordo del veicolo sono riuscite a scendere in tempo, evitando conseguenze fisiche. Le fiamme hanno però rapidamente avvolto l’auto, rendendo necessario un intervento tecnico urgente durato circa un’ora.

I pompieri hanno provveduto allo spegnimento del rogo e alla bonifica della zona, mentre restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio.

