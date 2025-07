PAURA A OLGINATE: 36ENNE AGGREDITO DAL BRANCO IN PIENO CENTRO

OLGINATE – Paura a Olginate: nel pomeriggio di giovedì, poco prima delle 17, un gruppo di almeno cinque individui, presumibilmente di origine nordafricana, ha fatto irruzione in un appartamento di via Manzoni, già noto alle forze dell’ordine per problemi legati a spaccio e degrado. Gli aggressori hanno prelevato un uomo di 36 anni, di nazionalità marocchina, e lo hanno trascinato brutalmente in strada, aggredendolo con calci, pugni e bastoni davanti a numerosi testimoni.

L’appartamento teatro dell’aggressione era già stato oggetto di segnalazioni da parte dei residenti e interventi delle forze dell’ordine. Secondo i racconti dei testimoni, il gruppo è entrato con decisione nell’abitazione e, dopo urla e rumori, ha portato fuori la vittima e l’ha aggredita con violenza estrema, senza curarsi dei passanti.

Dopo che alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Olginate e un’ambulanza della Croce Rossa. L’uomo, ferito e coperto di sangue, ha ricevuto le prime cure in strada. Inizialmente classificato in codice verde, il suo stato è stato poi rivalutato come codice giallo per lesioni di media gravità. Trasportato all’ospedale di Lecco, gli sono state diagnosticate escoriazioni, ecchimosi e la frattura di un braccio, usato per difendersi.

L’episodio ha riacceso l’allarme in paese. La zona di via Manzoni, già considerata critica per episodi di microcriminalità e spaccio, ha vissuto in passato altri eventi violenti; per questo, oltre mille cittadini avevano sottoscritto una petizione per chiedere maggiore sicurezza.

