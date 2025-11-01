PAURA A PRIMALUNA: BULLONE CADE DAL CAMPANILE SULL’AUTO DI DON WILLIAM

PRIMALUNA – Spavento questa mattina a Primaluna: per causa ancora da accertare, un bullone di ferro, forse parte della campana, si è staccato dal campanile della chiesa prepositurale ed è precipitato sull’auto di don William Abbruzzese, responsabile della Comunità Pastorale Madonna della neve e parroco di Primaluna.

L’auto del sacerdote era posteggiata nello stallo a lui riservato proprio sotto il campanile; fortunatamente nessuno stava passando in quel momento …

