PAURA ALLA DIGA DI OLGINATE: CANOISTA 66ENNE FINISCE SOTTO LE PARATIE

OLGINATE – Un intervento di soccorso urgente è stato avviato questa mattina intorno alle 11:15 presso la diga di Olginate, dove un canoista di 66 anni è stato coinvolto in un grave incidente. L’allarme è scattato quando la persona è finita sotto le paratie della diga, in una situazione di estremo pericolo.

Allertati immediatamente i carabinieri della compagnia di Merate, sul posto sono giunti l’elisoccorso decollato da Bergamo e un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio. I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti sia via terra con la prima partenza, sia via acqua grazie alla squadra nautica.

L’operazione di recupero è stata complessa e delicata, ma ha portato al salvataggio dell’uomo, che è stato riportato a riva.

L’uomo, inizialmente classificato in codice rosso per la gravità della situazione, è stato stabilizzato e ora si trova in codice giallo. Le sue condizioni sono sotto monitoraggio medico.

Le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’area proseguono, mentre le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

RedCro