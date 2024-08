PAZZESCA SYLLA: GUIDA L’ITALVOLLEY CHE BATTE LA TURCHIA E VOLA ALL’OLIMPIADE

PARIGI (F) – Partita strepitosa, l’ultima del girone di qualificazione, per la “nostra” Myriam Silla, alla guida di una Nazionale femminile di Volley che fa sognare: imbattuta nei primi match, un solo set concesso e oggi il perentorio 3-0 alla forte Turchia (25-14, 25-16, 25-21).

La compagine di Julio Velasco sta facendo benissimo e non a caso spicca l’atleta nata a Palermo ma cresciuta nel Lecchese, autrice di una prestazione fantastica con 11 punti realizzati e un ruolino praticamente perfetto.

Ora Sylla e compagne attendono il verdetto per il via alla fase a eliminazione diretta, con una certezza in più: accanto a Egonu, Danesi, Antropova, la pallavolista di casa nostra c’è – e continua a rappresentare il “faro” dell’Italvolley ai Giochi di Parigi.

RedSpo