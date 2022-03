Ieri sera il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio (2022-2024), confermando gli equilibri contabili, senza alcun ricorso a nuovo indebitamento e stanziando 46.5 milioni da investire in opere pubbliche nei prossimi anni.

Tra queste ci sono i progetti che hanno ricevuto anche i finanziamenti aggiuntivi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 10 milioni per il primo tratto centrale del nostro lungolago (da Piazza Cermenati a Piazza Stoppani), 4 milioni per dare nuova vita alle stecche ferroviarie della Piccola e 5 milioni per Villa Manzoni.

Inoltre partirà il cantiere del tribunale-Cereghini (8 milioni), proseguiranno i lavori del Teatro della Società (3 milioni) e si concluderanno a breve le due passerelle di via Carlo Porta e via Galandra (730 mila euro). Oltre a questi investimenti, circa la parte corrente del bilancio, aumentano le risorse dedicate ai servizi sociali, passando da 6.7 a 7 milioni, per garantire un supporto di qualità alle persone più fragili.

Confermati tutti gli stanziamenti per cultura e turismo e ambiente, oltre che per sperimentazioni di successo come il trasporto pubblico gratuito per i ragazzi, che si inserisce in quel milione dedicato ad azioni e progetti per i giovani; grande attenzione, infine, per la mobilità sostenibile con 2 milioni per la realizzazione di quattro nuove piste ciclabili.

Per queste ragioni il Partito Democratico della Città di Lecco, come già espresso nel corso del Consiglio comunale per voce del Consigliere Pietro Regazzoni, ribadisce il suo plauso e sostegno a questo bilancio: il lavoro presentato da Sindaco e Giunta ha permesso di mettere risorse nelle opere che riteniamo strategiche per il futuro della nostra città, così come garantire i servizi ai cittadini, per proseguire nel percorso di rilancio di Lecco dopo due anni di pandemia.

Alfredo Marelli, Segretario cittadino PD

Antonio Pattarini, Capo Gruppo PD