LECCO – Fausto Crimella è il nuovo segretario del PD della Città di Lecco: questo è l’esito del voto che oggi, domenica 1° ottobre 2023, ha interessato i tesserati alla sezione cittadina del Partito Democratico e che vedeva come candidati Fausto Crimella, lista “Ripartiamo da Noi”, ed Elena Villa, lista “Dialogare per scegliere”.

Inserito nel processo complessivo di rinnovo degli organismi dirigenziali per le Segreterie Provinciale e Regionale, il voto locale ha visto la partecipazione di 125 votanti sui 178 del PD cittadino, pari a oltre il 70% degli aventi diritto al voto. Fausto Crimella ha ottenuto 95 voti (pari al 76%) mentre Elena Villa ha ottenuto 30 preferenze (parti al 24%).

“Desidero ringraziare innanzitutto la comunità democratica che, con questa partecipazione in un momento di forte disaffezione politica, ha dimostrato il proprio attaccamento alla vita del partito e tutti coloro che hanno voluto dare fiducia a me e alla mia lista: abbiamo davanti sfide cruciali, dal sostegno all’Amministrazione comunale al rilancio del protagonismo del partito sul territorio, che richiedono energia, concretezza e coesione. L’impegno di ciascuno è fondamentale in questo senso – è il commento del neo segretario Fausto Crimella –. Due ringraziamenti per concludere: il primo a Elena Villa, per il confronto pacato e trasparente che ci ha visto contrapposti ma mai nemici; il secondo è ad Alfredo Marelli, per l’enorme lavoro di questi anni svolto con generosità e abnegazione per il bene comune”.

La nuova direzione cittadina risulta, dunque, così composta: Agnese Massaro, Giovanni Fornoni, Anna Mazzoleni, Stefano Vassena, Paola Giudiceandrea, Simone Ambrosoni, Sara Ferrari, Fabrizio Cavalli, Manuela Spreafico, Giorgio Papa, Emma Addivinola, Antonio Schiripo, Agnese Mascellani, Aldo Zanini (per la lista “Ripartiamo da Noi”), Stefano Citterio, Francesca Bonacina, Mario Tavola e Silvia Riva (per la lista “Dialogare per scegliere”).

Nei prossimi giorni il segretario nominerà i componenti dell’esecutivo.

COSÌ IL VOTO ‘PROVINCIALE’: