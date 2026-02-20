PD E AVS: “PONTICELLO DI CALOLZIO AMMALORATO. SI INTERVENGA SUBITO”

MILANO – “Fino a poco tempo fa il ponticello sul torrente Carpine, sulla Ss 639, in corso Europa, a Calolziocorte, era ritenuto meno importante. Ma adesso sta diventando preoccupante la situazione di ammaloramento in cui versa e per un motivo ben preciso: in vista della chiusura del ponte di Brivio per lavori di manutenzione, prevista da maggio e per 15 mesi, buona parte del traffico pesante dal lecchese alla bergamasca e viceversa dovrà passare dal ponte Cesare Cantù, a Olginate, e di conseguenza, prima o dopo, dal ponticello sul Carpine. Temiamo che di rischi se ne correrà più di uno”. Lo dicono Gian Mario Fragomeli e Onorio Rosati, consiglieri regionali rispettivamente di Pd e Avs, chiamati dai consiglieri comunali calolziesi dei gruppi Cambia Calolzio e BeneComune, a fare un sopralluogo e rendersi conto della situazione.

“Come si vede dai cartelli stradali apposti nei pressi del ponticello, i mezzi sopra le 12 tonnellate dovrebbero andare a 30 all’ora, quelli dalle 44 in poi addirittura a 5 all’ora, spostandosi sulla mezzeria e creando una sorta di regolamentazione a senso unico alternato. Questo ci dice quanto poco sicuro sia quel passaggio. Figuriamoci se comincia ad aumentare il flusso di traffico, soprattutto pesante, cosa può succedere. Reggerà l’arcata parecchio deteriorata e davvero malconcia?”, si chiedono i consiglieri regionali e comunali, che evidenziano come i mezzi pesanti non rispettino i limiti di velocità imposti.

Fragomeli e Rosati hanno inoltre ipotizzato la possibilità di effettuare un’analisi dei flussi di traffico attuale e in proiezione, per fare una stima dell’impatto nei 15 mesi di chiusura dell’infrastruttura di Brivio.

A preoccupare, come sottolineato dalla consigliera Mazzoleni, è anche la frana a monte del torrente Carpine: durante i periodi di pioggia intensa, in particolare, la portata del corso d’acqua aumenta sensibilmente e mette a rischio una strutttura già pesantemente sollecitata dal traffico e, come notato dai consiglieri, non adeguatamente attenzionata.

“Le auto possono bypassare attraverso il ponte di Paderno, ma i mezzi pesanti no. Non solo: per la chiusura del ponte di Brivio c’è anche una richiesta di attendere la conclusione dell’anno scolastico. Quindi, secondo noi, la priorità è mettere in sicurezza il ponticello di Calolzio e poi chiudere Brivio, non il contrario, perché altrimenti dopo non si può più intervenire sul ponticello. E a quel punto, nel frattempo, si può pensare anche di anticipare la realizzazione della passerella ciclopedonale tra Brivio e Cisano”, aggiungono Fragomeli e Rosati.

“Adesso non ci resta che fare formale richiesta a Regione Lombardia e Anas affinché stanzino risorse e intervengano quanto prima. Ci faremo interpreti della situazione preoccupante che abbiamo visto con i nostri occhi anche in V Commissione Territorio e infrastrutture del consiglio regionale, di cui facciamo parte, e, assieme al territorio, ci aspettiamo risposte rapide perché i tempi stringono”, concludono i consiglieri di Pd e Avs.