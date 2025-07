PD LECCO: CHIARIMENTI SUL “TERMINAL BUS DI VIA BALICCO”

Con riferimento al comunicato stampa del 24 luglio 2025 della Lega sul “Terminal bus di Via Balicco”, riteniamo utile trasmettere a tutti la seguente documentazione, costituita da atti pubblici a cui tutti i cittadini, e non solo il PD Città di Lecco possono accedere:

1) CONVENZIONE 21.05.1993, che all’art. 7 indica precisamente le aree che l’allora proprietaria, Belgioioso Srl, si è impegnata a cedere gratuitamente e/o ad asservire in uso pubblico perenne e gratuito in favore del Comune di Lecco; le successive modifiche a questa Convenzione hanno sottratto, a scapito del Comune di Lecco, alcune aree originariamente asservite.

2) VERBALE di Consiglio Comunale 19.07.1999, in cui l’Assessore all’Urbanistica, Antonella Faggi, ha illustrato il senso dei vincoli a cui erano assoggettate le aree a verde e a parcheggio, in occasione del primo affidamento di gestione delle stesse in zona Caleotto, in cui si ribadisce l’assoggettamento di queste aree “a pieno regime giuridico demaniale, ai sensi dell’art.825 c.c.”.

3) RISPOSTA SCRITTA della Sindaca Faggi del 24.07.2006, all’interpellanza presentata il 17.07.2006 dal centrosinistra, che ammette la scarsa organizzazione del Comune in ordine alla esatta catalogazione ed applicazione delle Convenzioni urbanistiche sottoscritte dal Comune.

Sulla realizzazione dell’hub, il Sindaco Gattinoni ha illustrato il percorso fatto dall’attuale Amministrazione per arrivare al progetto di fattibilità ritenuto meritevole di finanziamento regionale, evidenziandone gli obiettivi e i vantaggi per la nostra città.

Ovviamente, l’impegno a realizzare questa opera pubblica non potrà che avvenire nel pieno rispetto dei vincoli esistenti, e cioè quelli posti nel Bando e quelli derivanti dalla situazione urbanistica in essere, dettati dalle norme vigenti.

Il PD è a favore di questa opera pubblica, come sottolineato dal Capogruppo Regazzoni in Consiglio Comunale, e ribadito dal precedente Comunicato del PD Città di Lecco.

Sulla trasformazione urbanistica dell’area ex-Badoni realizzata a partire dagli anni ’90, la nostra parte politica (allora all’opposizione) si è impegnata per tutelare i diritti dei lecchesi in occasione di tutte le proposte sottoposte alle deliberazioni in Consiglio, ed ha conservato i tutti i documenti ai quali ha avuto regolarmente accesso.

La posizione del PD in ordine all’HUB di Via Balicco parte dai contenuti degli atti pubblici, a disposizione di tutti: ci auguriamo che, soprattutto coloro che all’epoca ricoprivano importanti ruoli amministrativi e che tutt’oggi siedono in Consiglio Comunale, contribuiscano, per il bene della Città e di tutti i cittadini di Lecco, a fare luce su eventuali vincoli urbanistici posti dalle loro stesse amministrazioni.

PD Città di Lecco