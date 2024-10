M. PECCATI E LE LINEE PROGRAMMATICHE: RIFLESSIONI DI ‘MALGRATE PER TUTTI’

A quattro mesi dall’insediamento, la maggioranza guidata dal sindaco Michele Peccati ha presentato in consiglio comunale le linee programmatiche di mandato.

Non essendo più possibile il dibattito in consiglio su questo tema, riteniamo doveroso informare in altro modo cittadini sulle nostre opinioni in merito al documento.

Apprezziamo innanzi tutto l’impegno della lista “Obiettivo Malgrate più”. Condividiamo alcuni punti del documento presentato, sebbene non tutti siano stati resi noti durante la seduta. Citiamo: l’istituzione di un centro interculturale che promuova il confronto e la collaborazione fra anziani, minori, giovani, disabili ed extracomunitari; la creazione di uno sportello che metta a disposizione dei cittadini le competenze di professionisti per consulenze in varie materie.

Tra i punti letti dai consiglieri durante la seduta figurano invece la realizzazione di un’area cani, una nuova recinzione che verrà inserita nel giardino della scuola, una panchina che verrà inserita a Malgrate Porto e la possibilità di studiare nuovi parcheggi.

Quattro parole caratterizzano poi le linee programmatiche della nuova maggioranza. Parole molto belle, ma che ci pongono altrettante riflessioni.

Si parla di PARTECIPAZIONE: ci chiediamo però dove fossero in passato i componenti della maggioranza oggi promotori di molte e lodevoli iniziative.

Si parla di INNOVAZIONE: dobbiamo segnalare purtroppo che il canale WhatsApp del comune è fermo al 31 maggio 2024 e la pagina Facebook è una copia del sito istituzionale del Comune.

Si parla di CAMBIAMENTO: vorremmo allora sapere con quali progetti, perché questi sono necessari e soprattutto come saranno finanziati.

Si parla infine di CONCRETEZZA: le iniziative elencate sono tante, ma sono per ora sulla carta. Ci auguriamo non solo che siano tutte realizzate, ma anche che prima siano condivise con la cittadinanza.

Concludiamo segnalando il nostro apprezzamento per le benemerenze che saranno assegnate quest’anno alla memoria di Innocente Vassena, già vicesindaco di Malgrate e promotore della lista Malgrate per tutti e all’associazione Oltretutto 97 che da tempo aiuta e sostiene le famiglie promuovendo la pratica di sport come strumento di inclusione per i disabili.

Ricordando l’impegno di Innocente e riconoscendo l’attività quotidiana dei volontari di Oltretutto, ci auguriamo quindi che l’attuale amministrazione sappia anche condividere il proprio ruolo alla guida della collettività segnando una netta discontinuità con il passato, quando gli attuali consiglieri di maggioranza preferito non partecipare attivamente alla vita della comunità di Malgrate.

Malgrate Per Tutti