“PEDONI IN BIBLIOTECA”, IL NUOVO CORSO DI SCACCHI A LECCO

LECCO – La Biblioteca civica di Lecco, in collaborazione con il circolo scacchistico di Lecco Boris Spassky, propone “Pedoni in biblioteca“, un corso di perfezionamento di scacchi rivolto a ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

Le lezioni, tenute dal docente Nicola Gerundino, si svolgeranno in biblioteca ogni venerdì, dalle 16 alle 18, a partire da venerdì 26 settembre. I giovani partecipanti potranno mettersi alla prova, imparare nuove strategie e scoprire la bellezza di un gioco che unisce logica, concentrazione e creatività.

Inoltre, sempre in collaborazione con il circolo scacchistico, la biblioteca ospiterà sabato 20 settembre il torneo di scacchi Mini champions chess liga, manifestazione a squadre riservata agli under 14 iscritti alla Federazione scacchistica italiana.

Così l’assessora alla cultura Simona Piazza: “Una bella collaborazione tra la nostra biblioteca civica Uberto Pozzoli e il circolo scacchistico Boris Spassky di Lecco, nata con l’intento di promuovere iniziative culturali e ricreative dedicate ai più giovani, anche all’interno degli spazi della biblioteca. In quest’ottica, la biblioteca si conferma sempre più come un luogo vivo di incontro, crescita e scambio, non solo come spazio di conservazione, consultazione e studio. Un’occasione preziosa per i bambini e i ragazzi dai 7 ai 14 anni, non solo per avvicinarsi al mondo degli scacchi, ma anche per scoprire le tante proposte e i numerosi volumi che la nostra biblioteca offre.”.

Per informazioni e iscrizioni è necessario scrivere a scacchileccogiovanile@gmail.com o chiamare il 338 2731636.