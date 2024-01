PENDOLARI AGGRESSIVI E AUTISTI SPAVENTATI. APPELLO AL PREFETTO

LECCO – Nei giorni scorsi sono giunte a Confartigianato numerose segnalazioni da parte delle imprese che operano nei servizi di trasporto sostitutivi del treno sulla tratta Milano–Lecco–Sondrio–Tirano. Gli operatori professionali hanno chiesto all’associazione di attivarsi affinché siano poste in essere azioni e misure per contrastare i fenomeni di aggressività che hanno coinvolti gli operatori professionali e che rischiano se non arginati di coinvolgere gli stessi utenti dei servizi.

Una richiesta che Confartigianato ha girato prontamente al prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi e al prefetto di Lecco Sergio Pomponio in una lettera in cui si chiede che vengano poste in essere azioni per tutelare l’incolumità e la sicurezza con particolare riferimento alle aree di arrivo e partenza dei mezzi e lungo le tratte interessate dai bus sostitutivi delle corse ferroviarie serali e notturne.