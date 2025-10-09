“PENSIERO D’AUTUNNO”, ANCHE CALOLZIO PARTECIPA PER ‘LA NOSTRA FAMIGLIA’

CALOLZIOCORTE – Anche Calolzio partecipa all’evento “Pensiero d’autunno” patrocinato da molti Comuni del territorio. A guidare l’organizzazione dell’evento è l’associazione giovanile “Civico 1 staff” di Bosisio Parini, come dicono loro: “giovani che fanno qualcosa di bello per altri giovani”. Ne dà conto l’assessore ai Servizi sociali del Comune calolziese Tina Balossi.

L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere doni per gli ospiti dell’Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. La raccolta di doni diventa quindi un momento importante di condivisione e di svago per i ragazzi e i bambini che vivono momenti di difficoltà.

Per rispondere concretamente ai bisogni dei ragazzi, in accordo con la Nostra Famiglia vengono raccolti:

– cancelleria (pennarelli, matite, pastelli, album da disegno, quaderni ecc.)

– prodotti per l’igiene e pulizia personale (shampoo, sapone, creme per il corpo ecc.)

– bolle di sapone.

Il materiale deve essere nuovo

Chi intende partecipare all’iniziativa può consegnare il materiale nell’apposito cesto collocato nell’atrio dell’entrata principale del Municipio in piazza V. Veneto fino al 4 novembre nei seguenti orari:

Lunedì dalle 14,30 alle 17,30

Martedì dalle 8,30 alle 14,30

Mercoledì ————–

Giovedì dalle 9,30 alle 12,30

Venerdì dalle 9,00 alle 12,00

I giovani dell’associazione “Civico 1“ si occuperanno personalmente del ritiro e della consegna presso l’Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini di quanto raccolto.