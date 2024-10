PENSIONATI IN PIAZZA, IN 120 DA LECCO ALLA MANIFESTAZIONE DI MILANO

MILANO – Difendere le pensioni erose dall’inflazione, chiedere un fisco più equo, una vera legge sulla non autosufficienza e una sanità pubblica degna di questo nome. Per questo i pensionati della SPI CGIL sono scesi in piazza a Milano.

“Il potere d’acquisto logora chi non ce l’ha” è lo slogan della manifestazione di piazza San Babila, cui hanno partecipato 120 pensionati provenienti da Lecco, organizzata nell’ambito del più ampio programma nazionale di manifestazioni contro la legge di bilancio. Tanti, belli e solidali: tremila i pensionati lombardi scesi in piazza, per i diritti e non per i privilegi. Hanno partecipato delegazioni da tutta la regione: sul palco, oltre agli interventi dei pensionati, di una rappresentante dell’UDU (Unione degli Universitari) e di Daniele Gazzoli, Segretario Generale dello SPI CGIL Lombardia, anche quello della Segretaria Generale dello SPI CGIL Nazionale, Tania Scacchetti, che ha scelto la piazza di Milano per la sua prima uscita ufficiale dopo l’elezione.

Soddisfatta Pinuccia Cogliardi, segretaria generale dello SPI CGIL Lecco, sul palco insieme agli altri segretari provinciali: “Eravamo tanti, pieni di entusiasmo e determinati: i pensionati non hanno più alcuna intenzione di rinunciare ai loro diritti. Non eravamo soli: con noi c’erano i ragazzi, sul palco ha parlato una studentessa universitaria, perché non siamo egoisti, come qualcuno ha interesse a dipingerci. Ci preoccupiamo del nostro presente ma anche del futuro dei nostri giovani. L’interessante intervento della segretaria generale dello SPI CGIL, Tania Scacchetti, ci ha dato la spinta per proseguire la nostra battaglia sindacale. Sarà ancora lunga, continueremo a chiedere la salvaguardia delle nostre pensioni e servizi che rispondano ai bisogni reali delle persone. In troppi oggi vengono lasciati indietro, pensionati e non. Il colpo d’occhio questa mattina era meraviglioso, questo ci dà grande motivazione: dobbiamo stare lì, in piazza, affinché la nostra voce sia finalmente ascoltata. Ci ha fatto molto piacere la presenza dei segretari generali provinciali, compreso il Segretario generale della CGIL Lecco Diego Riva, e dei compagni delle altre categorie: la solidarietà e l’unione sono la nostra forza. Siamo già pronti a scendere in piazza anche affianco alle altre categorie”.