PENTA PIATEDA–ROVINATA 3-0, TRASFERTA AMARA PER I BIANCOROSSI

PIATEDA (SO) – Trasferta difficile per la Pol. Rovinata sul campo del Penta Piateda, terza forza del campionato, che si impone per 3-0 nella gara valida per la 18ª giornata di Seconda Categoria. Nonostante un buon avvio dei biancorossi, capaci di creare la prima vera occasione con Molinari che con un diagonale sfiora il palo, con il passare dei minuti emerge la superiorità tecnica dei valtellinesi: al 17’ i padroni di casa passano in vantaggio grazie a una sfortunata autorete di Di Palma, il quale devia nella propria porta un cross proveniente dalla destra, e al 25’ raddoppiano al termine di una bella azione sulla fascia destra finalizzata da un attaccante che anticipa tutti in scivolata.

La Rovinata prova a reagire costruendo qualche buona azione ma senza fortuna nelle conclusioni e, nonostante al 35’ il Penta resti in dieci uomini per un’espulsione, allo scadere del primo tempo arriva anche il terzo gol con un colpo di testa su punizione dalla linea di fondo, che chiude di fatto la partita.

Nella ripresa i biancorossi tentano di riaprirla e le occasioni non mancano, ma devono fare i conti sia con la bravura degli avversari sia con la sfortuna, con due traverse che negano il gol; alcune occasioni sprecate avrebbero potuto rendere meno amaro il passivo finale, che resta fissato sul 3-0.

Il voto alla squadra è 5,5, contro avversari oggettivamente più forti ma con la consapevolezza che con maggiore attenzione e cattiveria agonistica, soprattutto sfruttando meglio la superiorità numerica, si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Da sottolineare la prestazione del capitano Mangili, sempre generoso e combattivo, fino a quando è costretto a lasciare il campo dopo un duro scontro di gioco.

Ora si volta pagina e si guarda alle prossime due partite di vitale importanza: domenica 1º febbraio la sfida contro la Bormiese e giovedì 5 febbraio nel recupero contro il Delebio.

RedSpo