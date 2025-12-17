PER CARPE DIEM CALOLZIO IL RITORNO INIZIA PRIMA, STASERA C’È MAZZANO

CALOLZIOCORTE – Per la Carpe Diem è già tempo di tornare in campo. L’ultimo turno di campionato ha lasciato scorie mentali dovute alla sconfitta patita per un solo punto e fisiche per qualche acciacco accusato nel finale di gara con Gorgonzola. La prima giornata di ritorno, inizialmente fissata per il 3 gennaio, è stata anticipata al 17 dicembre. Per questo motivo mercoledì alle 21 al PalaRavasio di Olginate si scenderà ancora sul parquet.

In terra lecchese arriverà Mazzano, secondo in classifica a due sole lunghezze da Bottanuco leader del campionato. I bresciani a inizio stagione hanno costruito un gruppo di primissimo livello per puntare alla vittoria finale e la loro posizione non sta certo deludendo le aspettative.

“Sappiamo bene che contro di loro non sarà una partita facile sia dal punto di vista tecnico sia da quello fisico – commenta Ivano Perego, coach di Carpe Diem – abbiamo bene in mente la partita di andata giocata a casa loro. Rispetto a inizio stagione il nostro percorso di crescita si sta evolvendo quindi mercoledì scenderemo in campo più consapevoli dei nostri mezzi e capiremo se il gap con loro sarà diminuito” conclude.

Il filotto di partite con le prime della classe ha evidenziato una costante crescita per Calolzio e le ultime due sconfitte al fotofinish con altrettante corazzate ne sono la testimonianza. Bisognerà ora limare i dettagli per raccogliere i frutti del duro lavoro di giocatori e staff e tornare a fare punti importanti per muovere la classifica.