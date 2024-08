PER GLI ASSISTENTI SOCIALI UN PERCORSO PER SUPERARE I PREGIUDIZI SUI TEMI LGBT

LECCO – All’interno della cornice della rete Re.a.dy (Rete degli enti locali contro le discriminazioni) il Comune di Lecco sostiene la realizzazione del progetto “Accompagnare le diffferenze“, promosso dall’associazione Lgbt+ diritti Renzo e Lucio in collaborazione con Consorzio Consolida.

Il progetto prevede un percorso di formazione dedicato all’analisi e alla conoscenza delle tematiche Lgbt+ ed è rivolto al personale dei servizi sociali, che quotidianamente lavora a contatto con famiglie e giovani. Tra i temi che saranno trattati ci saranno gli aspetti normativi e legali, le nuove forme di famiglia, l’accoglienza e l’inclusione anche di ragazzi di seconda generazione con un’attenzione particolare al tema del linguaggio inclusivo.

Tra gli obiettivi la creazione di una maggiore consapevolezza rispetto ai comportamenti e agli stereotipi in essere nei confronti delle differenze per prevenire e combattere la discriminazione e l’isolamento delle persone Lgbt+ e favorire una relazione educativa positiva nei diversi ambiti in cui i vari interventi sociali vengono gestiti. Il progetto ha dunque un target diretto sulla formazione del personale e indiretto sulle persone che gli operatori e le operatrici raggiungono.

“L’amministrazione vuole agire concretamente per prevenire e arginare forme di discriminazione che possono avvenire nella nostra città. Per questo abbiamo voluto sostenere questo percorso formativo immaginato per il personale dei servizi sociali che quotidianamente si trova a lavorare a stretto contatto con nuove forme di famiglia o dove l’orientamento sessuale rischia di essere una delle ragioni per cui si vive una forma di discriminazione – spiegano Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco e Renata Zuffi, assessora alle Pari opportunità -. Creare una cultura dell’inclusione e favorire un linguaggio rispettoso verso tutte le persone è dunque un lavoro che possiamo e dobbiamo fare, qui nella nostra città. Grazie all’associazione Renzo e Lucio per il grande lavoro fatto in tutti questi anni”.

“Siamo molto grati all’amministrazione, che ha saputo cogliere le esigenze delle persone che come operatori e operatrici vogliono capire e conoscere – sottolinea Mauro Pirovano, presidente dell’associazione Lgbt+ diritti Renzo e Lucio -. Il progetto parte dal bisogno di essere in grado di dare risposte e saper accompagnare i percorsi educativi soprattutto delle persone giovani. La società cambia e con serenità ragazzi e ragazze si interrogano sui temi dell’identità e dell’orientamento sessuale che per loro non sono più tabù. Ne parlano fra loro si informano sui social ma hanno anche bisogno di un contesto educativo per potersi confrontare con personale adulto preparato. Il corso di formazione va in questa direzione e come associazione siamo lieti da poter dare il nostro supporto e condividere le nostre esperienze”.

La formazione si terrà in autunno, nei mesi di ottobre e novembre e sarà coordinata da Chiara Cavina, psicoterapeuta e psicologa dell’età evolutiva, oltre che esperta in psicologia giuridica. Il link per le iscrizioni è il seguente https://forms.office.com/e/VkZg6Nhukt, mentre per maggiori informazioni è possibile scrivere a formazione@consorzioconsolida.it.