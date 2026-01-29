GIORNATA DELLA MEMORIA, IN SCENA “GINO BARTALI EROE SILENZIOSO”.

MANDELLO DEL LARIO – Al cine-teatro Fabrizio de André di Mandello del Lario, in occasione della “Giornata della Memoria”, lo spettacolo “Gino Bartali eroe silenzioso” con Federica Molteni e regia di Carmen Pellegrinelli.

L’evento è stato promosso dall’assessore alla cultura del Comune di Mandello del Lario, Doriana Pachera, in collaborazione con l’associazione A.N.P.I di Lecco. Prima dello spettacolo è intervenuto proprio un esponente dell’A.N.P. I che ha posto l’accento sulla crisi umanitaria che sta colpendo Gaza, sostenendo: “Il lager è ancora presente, per liberarcene serve una rivoluzione culturale, per creare un nuovo senso comune condiviso”.

Lo spettacolo racconta la storia di Gino Bartali, eroe del ciclismo italiano, dalla sua nascita (1914) alla fine della Seconda Guerra Mondiale (1945). Uomo che rischiando la vita, si oppose alla violenza raziale Nazi-Fascista e, con la sua bici, collaborò con una rete clandestina. Questo gli valse nel 2013 la nomina come “Giusto fra le Nazioni“.

La manifestazione è coronata dalla collaborazione con il Museo del Ciclismo del Ghisallo, che ha permesso l’esposizione della storica bicicletta su cui il grande sportivo vinse il Tour de France, nel 1938.

L’attrice nei suoi ringraziamenti, ha rinnovato l’omaggio allo storico museo e anche allo scrittore Antonio Ferrara, autore del libro “Coraggioso e Giusto” a cui si ispira lo spettacolo teatrale.

M. T.