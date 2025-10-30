PER LA LECCO ALTA UN WEEKEND DI CRESCITA IN TUTTE LE CATEGORIE

LECCO – Fine settimana da incorniciare per il settore giovanile della Lecco Alta, che ha visto tutte le proprie squadre impegnate in campo, dai più piccoli del 2018 fino ai Pulcini 2015. Un weekend di sport, passione e crescita, dove non sono mancati gol, sorrisi ed entusiasmo.

I Primi Calci 2017 si sono distinti a Costamasnaga, conquistando una vittoria netta e convincente. I piccoli hanno dato spettacolo, realizzando diverse reti senza subirne, segno di una squadra che cresce partita dopo partita e che inizia a mostrare un bel gioco collettivo. Tutti i bambini hanno dato il massimo, contribuendo a un successo che vale come ulteriore passo nel loro percorso di formazione sportiva.

Equilibrio e divertimento invece nella sfida dei Pulcini misti, tornati sul campo amico di San Giovanni per affrontare l’Aurora Olgiate. Tre tempi combattuti e sempre incerti, con una vittoria per parte e un pareggio a testimoniare il grande equilibrio visto in campo.

Buona la prova di tutti i giovani protagonisti, che hanno mostrato impegno e spirito di squadra. La giornata si è poi conclusa con un quarto tempo giocato in amicizia, occasione preziosa per dare spazio a tutti e chiudere nel segno del divertimento e della condivisione.

Ottima anche la prestazione dei Pulcini 2015, protagonisti di una partita intensa contro la quotata Missaglia. Dopo un primo tempo dominato e vinto nettamente dai padroni di casa, gli ospiti hanno reagito nella seconda frazione, ma la Lecco Alta ha saputo riprendersi alla grande, imponendosi nelle ultime due parti di gara.

Una vittoria meritata, costruita con bel gioco, azioni corali e gol di pregevole fattura che hanno entusiasmato il pubblico presente.

Infine, applausi anche per i Primi Calci 2018, impegnati in trasferta a Rovagnate. Una partita equilibrata, giocata con entusiasmo e partecipazione da parte di tutti i bambini. Pur essendo al loro primo campionato, i piccoli blucelesti hanno mostrato chiari segnali di crescita, dimostrando di assimilare giorno dopo giorno i valori e le basi del gioco del calcio.

In conclusione, è stato un weekend che conferma la bontà del progetto giovanile della Lecco Alta, una società che lavora con passione, dedizione e attenzione alla crescita dei propri ragazzi. Le vittorie, i sorrisi e l’entusiasmo visti in campo sono la testimonianza di un ambiente sano, dove lo sport è prima di tutto divertimento, amicizia e formazione. Complimenti a tutti i bambini, agli allenatori e alle famiglie per l’impegno e lo spirito con cui vivono ogni partita: il futuro bluceleste cresce forte, un gol e un sorriso alla volta.

RedSpo