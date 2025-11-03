PER LA PRIMA VOLTA A LECCO LA LEGA NAVALE ITALIANA IN ASSEMBLEA

LECCO – Un evento storico e di grande rilievo si è svolto a Lecco, da giovedì a sabato: per la prima volta in 128 anni dalla sua fondazione, la Lega Navale Italiana ha scelto la città lariana come sede dell’Assemblea Generale dei Soci. Un appuntamento che ha visto la partecipazione dell’Ammiraglio Donato Marzano, presidente nazionale della LNI, e che ha coinvolto oltre 330 delegati e ospiti provenienti da tutta Italia.

L’apertura ufficiale dell’assemblea si è tenuta alla presenza delle autorità, con un momento particolarmente emozionante: l’inno nazionale cantato dai bambini della scuola elementare P. Scola. A dare il benvenuto è stato Richard Martini, presidente della sezione LNI di Mandello del Lario, che ha sottolineato l’attualità dei valori fondanti della Lega Navale, riassunti nella “Carta dei Valori”: accoglienza, solidarietà, rispetto, disponibilità, amore per il mare e le acque interne, sostenibilità e attenzione all’educazione dei giovani.

A seguire, una tavola rotonda sul valore inclusivo della vela, moderata da Guido Meda, ha visto la partecipazione di figure di spicco come il campione olimpico Antonio Rossi, il velista oceanico Andrea Mura, l’atleta paralimpica Eleonora Ferroni e Giacomo Martini della LNI Mandello. Il dibattito ha evidenziato come la vela possa essere uno strumento di inclusione, educazione e crescita personale.

La giornata di venerdì è stata dedicata alla discussione sulle innovazioni necessarie per affrontare le nuove sfide del presente, con la presenza di Daniela Bolognesi della LNI Milano. Sabato, infine, si sono svolte le votazioni, momento culminante dell’assemblea.

L’organizzazione dell’evento ha richiesto uno sforzo logistico notevole, con la sistemazione di circa 400 persone tra partecipanti e accompagnatori, distribuiti in 8 strutture alberghiere. L’accoglienza e la qualità dei servizi offerti sono stati ampiamente apprezzati dagli ospiti, contribuendo al successo dell’iniziativa.

Fabio Dadati, componente di giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco e referente per il turismo, ha espresso grande soddisfazione: “Desidero ringraziare la Presidenza Nazionale della Lega Navale per aver scelto Lecco come sede dell’Assemblea Nazionale. È un riconoscimento significativo per il nostro territorio e per il lavoro di squadra svolto dalle sedi di Mandello e Milano, che hanno creduto e candidato con convinzione l’area lecchese.

Un ringraziamento speciale va anche alle strutture ricettive, ai servizi di trasporto e a tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione: hanno dimostrato il reale livello di qualità, ospitalità e professionalità che l’area lecchese sa offrire”.

“La Camera di Commercio – ha dichiarato Dadati – ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento e di sostegno logistico, affiancando la Lega Navale per garantire la piena riuscita dell’evento. È proprio attraverso iniziative di questa portata che possiamo valorizzare il potenziale economico, turistico e sociale del nostro territorio. Occasioni come questa non solo rafforzano le sinergie tra mondo produttivo, istituzioni e comunità, ma contribuiscono anche a promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo”.

Dadati ha inoltre sottolineato come i partecipanti abbiano avuto modo di esplorare il territorio lecchese, diventando ambasciatori delle bellezze del Lago di Como. Un successo che lascia presagire nuove opportunità per il futuro e conferma Lecco come meta ideale per eventi di rilevanza nazionale.