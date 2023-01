VARENNA – Tempo di restyling per Villa Monastero, a Varenna. Il gioiello del Lago di Como chiude le sue porte fino alla fine di marzo per consentire l’inizio dei lavori di restauro della Villa e di riqualificazione del Giardino botanico. Un progetto articolato, pensato e voluto dalla Provincia di Lecco, per valorizzare uno dei siti storico paesaggistico ambientale principali del territorio. Solo nel 2022, sono stati 209.337 i visitatori; un anno da record.