VERDERIO – Incidente mortale lunedì sera a Verderio. Andrea Mastropaolo, 29 anni, stava tornando a casa da Busnago dove lavorava quando ha perso il controllo della sua Seat.

Per cause ancora tutte da chiarire, l’auto ha sbandato lungo il rettilineo e ha tagliato la carreggiata finendo la corsa nell’alveo del torrente che scorre accanto a via per Cornate. L’auto si è accartocciata contro gli alberi e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Lecco, Merate e Milano con due autopompe serbatoio e una autogru. Ci sono volute oltre quattro ore per recuperare l’auto e poi aprire le lamiere ed estrarre il corpo.