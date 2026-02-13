PERDITA DI GPL IN DITTA A VALMADRERA: MAXI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

VALMADRERA – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di venerdì a Valmadrera per una fuga di gas GPL all’interno di una ditta in via del Maglio, dove è scattato l’allarme intorno alle 17 per una perdita da un serbatoio. I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con un massiccio spiegamento di mezzi e personale per mettere in sicurezza l’area e scongiurare il rischio di esplosioni.

Sul posto hanno operato 5 mezzi dal comando di Lecco e 1 dal distaccamento di Valmadrera: in azione due autopompe, i mezzi NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), il Carro Protezione vie aeree e la vettura del funzionario di servizio, per un totale di 14 operatori impegnati nelle operazioni tecniche. L’intervento ha richiesto anche l’attivazione del nucleo regionale NBCR, specializzato nella gestione di scenari con sostanze pericolose come il GPL.

Le squadre hanno lavorato a lungo, anche in notturna, per la messa in sicurezza definitiva del serbatoio e dell’area circostante, con monitoraggi e procedure dedicate alla dispersione controllata del gas. Secondo quanto riferito, non si registrano feriti né danni a persone, mentre la zona è stata progressivamente resa sicura con il rientro dell’allarme una volta concluse le operazioni.

RedCro