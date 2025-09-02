PERLEDO. GATTINO ABBANDONATO, ATS: “DENUNCIARE I MALTRATTAMENTI”

PERLEDO – Era sceso a buttare i vetri sotto casa, quando dal contenitore dei rifiuti ha sentito arrivare un miagolio, flebile, ma insistente. Lì per lì non ha creduto alle proprie orecchie. Qualcuno evidentemente aveva pensato di liberarsi di un gattino infilandolo dentro un sacchetto di plastica nella campana del vetro. La tempestiva segnalazione di un cittadino lunedì sera ha consentito di trarre in salvo il cucciolo, che rischiava di soffocare, di essere ferito o ancor peggio essere schiacciato mortalmente dal peso dei vetri depositati da ignari cittadini.

L’incredibile episodio è accaduto a Perledo, lungo la strada provinciale per Esino Lario, che attraversa il centro del lago …

