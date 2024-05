PERLEDO – Non ce l’ha fatta Alessandro Dall’Ò, milanese di 33 anni intrappolato troppo a lungo sott’acqua dai mulinelli del torrente Esino.

Lo sportivo si stava addestrando per diventare istruttore di canyoning ma mentre si calava nell’orrido di Vezio la corrente lo ha trascinato e intrappolato. Per almeno 4 minuti non è riemerso, solo l’intervento di due compagni lo ha tirato fuori dall’acqua.