PERLEDO – Un po’ a sorpresa da un lato, rafforzando le certezze del gruppo dall’altro, “saltano” le elezioni primarie per il candidato sindaco di ‘Perledo Guarda Avanti’ e da oggi c’è un solo nome per la sfida contro (si presume) il vicesindaco in carica Venini: è quello di Fabio Festorazzi, ex assessore e consigliere comunale uscente appoggiato dal gruppo di Carlo Signorelli.

Per questo, i proponenti (lo stesso Signorelli, Mauro Gumina e Alessia Vitali) hanno deciso di “ritenere superflue le consultazioni già previste per domenica 29 agosto…