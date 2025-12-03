PERLEDO. SEQUESTRO AI BRACCONIERI, ASD LECCO CHIEDE SANZIONI PIÙ SEVERE

Il Direttivo della ASD provinciale di Lecco pescatori e subacquei convenzionata FIPSAS esprime il proprio sdegno e indignazione per le attività poste in essere da due pescatori (professionali) sopresi a Perledo davanti al BAU BAU BEACH dal nucleo ittico venatorio della Provincia di Lecco.
Il sequestro di ben 120 pesci, prevalentemente Coregoni, dimostra la insensibilità di tali pescatori e il disprezzo di ogni regola proprio nel momento della riproduzione del Coregone Lavarello.
Queste azioni di bracconaggio danneggiano tutto il mondo della pesca …