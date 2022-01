LECCO – È stato ammonito formalmente dal questore un 43enne lecchese, che, da diverso tempo, perseguita la sua ex moglie.

Le sue minacce e molestie infatti non sono passate inosservate alle forze dell’ordine, che, prima di prendere decisioni più severe, hanno optato per avvisare in modo formale l’uomo, concedendogli un’altra occasione.