PERSONA COLTA DA MALORE SOCCORSA ALLA ROCCA DELL’INNOMINATO

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 13:55 di oggi alla Rocca dell’Innominato, dove una persona è stata colta da un malore in una zona particolarmente impervia.

Sul posto sono giunti i pompieri con la prima partenza e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) a bordo di un mezzo fuoristrada, in collaborazione con il personale sanitario dell’AREU.Raggiunta la persona in difficoltà, i soccorritori hanno provveduto a trasportarla fino a un punto accessibile all’ambulanza, per consentire le successive cure e valutazioni mediche.

RedCro