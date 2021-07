LECCO – Dal 17 al 21 luglio il personale scolastico non ancora vaccinato può accedere alla vaccinazione antiCovid-19 senza prenotazione. È questo quanto deciso da Regione Lombardia al fine di favorire un ritorno sicuro alla didattica nel mese di settembre.

Gli hub vaccinali accessibili sono: Palataurus – Via G.Brodolini 35, Lecco; Polaris Studios – Via della Valle 44, Carate Brianza; Vimercate – Ex Esselunga; Monza Ex Philips – Via Philips 12, Monza

Incluso nella categoria tutto il personale scolastico docente/non docente (insegnanti, ATA, collaboratori scolastici, volontari, altre persone con potenziali contatti con studenti), che potrà accedere alla vaccinazione senza prenotazione, presentando la tessera sanitaria e l’autocertificazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria di insegnante/operatore scolastico.

Moduli e maggiori informazioni sul portale dedicato.